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12:35 (UTC+5), 21 Мая 2026

Башкирские нефтяники внедряют принципы бережливого производства

Фото: Слава Степанов | предоставлено пресс-службой «Башнефти»

В результате пилотного проекта по внедрению принципов бережливого производства в Дюртюлинском цехе эксплуатации электрооборудования АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») в 2025 году сократили расходы подразделения на транспорт и материально-технические ресурсы на 31%, или 22 млн руб.

Так, предприятие перешло к ремонту не по графику, а по фактическому состоянию оборудования, предварительно увеличив объёмы диагностики. Надёжность энергоснабжения выросла на треть, а в Чекмагушевском районе сократились простои скважин. На рабочих местах организовали порядок по системе 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование): инструменты и документы теперь хранятся на наглядных стендах и в единых папках, что исключило лишние поиски. Транспортную логистику благодаря применению алгоритмов искусственного интеллекта изменили так, что шести бригадам электромонтёров вместо шести машин теперь требуется не более двух — маршруты строят на основе заявок и совмещённых поездок.

Кроме того, в рамках проекта внедрили систему поощрения работников за предложения по совершенствованию производственных процессов. Уже на этапе внедрения персоналом Дюртюлинского цеха подано 36 таких предложений.

В компании сообщают, что опыт башкирских нефтяников планируют распространить и на другие предприятия «Роснефти».

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