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11:46 (UTC+5), 21 Мая 2026

Башкирия лидирует в ПФО по числу свободных инвестплощадок

Фото: Андрей Назаров | соцсети Андрея Назарова
Розалия Валеева

В Башкирии насчитывается 1250 свободных площадок для инвестиций. Как отметил в своем канале МАХ Андрей Назаров, в турбулентный период санкций регион должен создавать больше условий для бизнеса.

«Это результат системной работы. Мы заранее собрали и подготовили большой выбор объектов, чтобы инвестор не начинал с нуля, а сразу видел, где можно разместить проект, какие есть условия и какая поддержка доступна», — пояснил премьер-министр правительства Башкирии.

Кроме того, в Башкирии уже размещены 42 готовых инвестпредложения с бизнес-идеей, финансовыми показателями, подобранной площадкой и мерами господдержки.

В помощь инвесторам работает Корпорация развития, которая внедрила новый интересный инструмент — реалистичные видеовизуализации, которые помогают инвестору не просто читать описание, а сразу увидеть перспективу.

В регионе все проекты сопровождаются по принципу «одного окна», сотрудники из Корпорации развития помогают с документами, с возникающими вопросами, коммуницируют с органами власти.

«Чем удобнее в Башкортостане запускать бизнес и новые производства, тем больше рабочих мест, выше зарплаты и доходы людей. Для нас это, безусловно, важнейший приоритет», — написал Андрей Назаров.

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