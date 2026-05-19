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11:39 (UTC+5), 19 Мая 2026

В Башкирии до конца года планируется расселить 23 аварийных дома

В новое жильё переселились 108 человек.

Фото: личная страница Андрея Назарова | ВКонтакте
Лейла Аралбаева

В Башкортостане продолжается программа переселения из аварийного фонда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До 2030 года предстоит расселить 489 домов общей площадью 183 тыс. кв. метров.

Как отметил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров, первый этап уже выполнен — расселены дома в Уфе и Бирске. По второму этапу новое жильё получили 108 человек, полностью завершена работа в Дюртюлинском, Кугарчинском и Чишминском районах.

Всего до конца года планируется расселить 23 дома. Строительство идет в Бирском, Гафурийском, Илишевском, Татышлинском, Учалинском районах и в Сибае.

«Нам одобрили поддержку на третий этап — 1,5 млрд рублей, из них почти 900 млн федеральные средства, — поделился Андрей Назаров. — Добавляем и региональный бюджет, чтобы ускорить процесс и дать людям нормальные квартиры, готовые к проживанию, с отделкой, кухнями, санузлами, дворами и парковками».

Премьер-министр поручил минстрою держать на контроле заключение контрактов на приобретение жилья.

«Старые аварийные дома должны уходить с карты республики, а люди — переезжать в безопасные и удобные квартиры», — подчеркнул Андрей Назаров.
личная страница Андрей Назарова ВКонтакте
личная страница Андрей Назарова ВКонтакте
личная страница Андрей Назарова ВКонтакте
Фото: личная страница Андрей Назарова | ВКонтакте
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