В Уфе изменят проект застройки квартала в историческом центре

В Уфе изменят проект планировки квартала, ограниченного улицами Коммунистической, Зенцова, Чернышевского и Аксакова. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Согласно документу, изменения в проект будут включать несколько пунктов. Профиль улиц Зенцова и Чернышевского будет изменен с созданием зоны платной парковки. Также будут изменены характеристики планируемой к строительству парковки на 499 машино-мест. Расположенный в квартале объект исторического наследия приспособят к современному использованию. Участок, занимаемый Ленинским районным судом, изменят с увеличением площади. Изменений площади проектируемых в квартале домов не планируется.

Ранее сообщалось, что в Уфе дано разрешение на проектирование нового квартала в пойме рек Белая и Уфа.