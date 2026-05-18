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15:03 (UTC+5), 18 Мая 2026

В Башкирии приведут в порядок участки дорог общей протяжённостью 570 км

18 мая в Доме республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередной «Транспортный час». На повестке были вопросы модернизации транспортной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба Главы республики.

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Лейла Аралбаева

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова доложила о планах ремонта в 2026 году трасс регионального и межмуниципального значения. Всего должны привести в порядок участки дорог общей протяжённостью 570 км, а также 23 моста.

На строительство, ремонт и содержание дорожной сети республики направят 44,7 млрд рублей, в том числе 7,2 млрд рублей – из федерального бюджета. Порядка 8 млрд рублей этих средств вложат в модернизацию автодорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Речь идёт о ремонте около 200 км дорог.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
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