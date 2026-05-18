Электромонтер из Башкирии стал лотерейным миллионером

Житель республики Александр К. стал обладателем выигрыша в размере 1 000 000 рублей в гослотерее. Ранее счастливчик уже выигрывал в лотерею около 65 тысяч рублей, которые он вложил в постройку дома. Удача улыбнулась ему вновь.
«Я проснулся утром в свой выходной, проанализировал архив тиражей лотереи и купил три билета в мобильном приложении „Столото“. Дальше поехал в свой строящийся дом делать проводку и шпаклевать стены, — рассказывает победитель. — Потом мне на телефон пришло смс-уведомление о выигрыше, но я даже не обратил на него внимания. Только через два часа после розыгрыша зашел в приложение и увидел сумму выигрыша, аж дыхание перехватило! Позвонил маме и папе, чтобы поделиться этой новостью, они были очень рады».
Александр работает электромонтером, а также учится в институте на инженера. В свободное время молодой человек любит ездить с отцом на рыбалку. Свой счастливый билет он купил в мобильном приложении гослотереи.
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