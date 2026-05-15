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10:41 (UTC+5), 15 Мая 2026

В Башкирии малый бизнес в 2025 году предложил 4 тысячи инвестпроектов

Это только планы, рассмотренные на муниципальных «Предпринимательских часах». Их общая стоимость составила 227,5 млрд рублей.

Фото: соцсети Главы РБ | Мах
Элина Ахметова

В прошлом году на «Предпринимательских часах» в администрациях городов и районов было рассмотрено более 4 тысяч инвестпроектов с заявленным объёмом инвестиций 227,5 млрд руб. Об этом в своих соцсетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«"Предпринимательские часы", которые главы и бизнес-шерифы наших муниципалитетов проводят каждый четверг, дают свои плоды. Напомню, о таком формате взаимодействия с бизнес-сообществом мы договорились несколько лет назад. Предприниматели, опытные и только начинающие, представляют в администрации свои проекты, а управленческие команды городов и районов продумывают, как их поддержать. Кому-то помогают с землей или помещениями, кому-то — с инженерными коммуникациями. Кто-то участвует в конкурсах на получение субсидий или выигрывает гранты. Инструментов много, и они очень востребованы.

Только в прошлом году в республике состоялось почти 3,2 тысячи таких "Предпринимательских часов". Мы видим, что в республике много активных, энергичных людей, которые готовы открывать свое дело, развивать бизнес, создавать новые рабочие места. А мы готовы им в этом помогать. Работу ведем в том числе в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"», — отметил Глава РБ.

соцсети Главы РБ Мах
соцсети Главы РБ Мах
Фото: соцсети Главы РБ | Мах
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