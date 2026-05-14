В Башкирии засеяли более половины запланированных площадей

По состоянию на 14 мая яровой сев в Башкирии проведён на площади 1 млн 28 тысяч гектаров, что составляет 52% от запланированного объёма, сообщает минсельхоз РБ. В числе лидеров – Стерлитамакский район, где работы выполнены на 91% (83 тысячи гектаров).
В целом посевная площадь в 2026 году сохранится на уровне прошлого года и превысит 2,6 млн га. В том числе яровой сев планируется на площади более 2 млн га. Общий зерновой клин немного увеличится и составит более 1,4 млн га, площади с техническими культурами планируется довести до 700 тысяч га за счет роста посевов масличных культур.
Ранее сообщалось, что в Башкирии посевная началась в 49 районах.
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