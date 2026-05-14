В Башкирии трактора умеют вставать «на цыпочки»

В минсельхозе республики показали, как огромная сельхозтехника может становиться ещё больше, чтобы без повреждений обработать уже подросшие высокорослые культуры, например, кукурузу или подсолнечник. Это бразильский опрыскиватель стоимостью до 40 млн рублей.

За январь–апрель республиканские аграрии приобрели 30 самоходных и пять прицепных опрыскивателей для химпрополки. Кстати, именно для этих операций агропредприятия начали применять беспилотники. Сейчас обработка ведётся на полях с озимыми, которыми под урожай нынешнего года засеяно более 295 тысяч га.

Ранее сообщали: за январь–апрель аграрии закупили порядка 640 единиц техники на 4 млрд рублей.