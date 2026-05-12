Еще один кластер Башкирии включили в реестр минпромторга РФ

Еще один кластер Башкирии включили в реестр минпромторга России. Об этом в своих соцсетях сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.
«Это модульный промышленный кластер. Он объединяет 6 производителей, поставщиков материалов и инжиниринговые компании из Башкортостана и Тамбовской области. По сути, мы формируем полноценную экосистему заводского домостроения, – уточнил Андрей Назаров. – Направление важное. Префаб-строительство – ключевой технологический драйвер реализации нацпроектов «Жильё и городская среда», «Здравоохранение» и «Производительность труда». Оно позволяет быстрее возводить жильё, социальные объекты, медучреждения, повышать качество за счёт заводской сборки и внедрять современные технологии в отрасли. И кластерный подход здесь особенно важен. Когда бизнес, наука и власть работают вместе, появляются новые возможности для роста и технологического суверенитета».
Андрей Назаров также отметил что в федеральном реестре уже 29 промышленных кластеров Башкирии. Для их участников действуют меры поддержки, как федеральные, так и республиканские.
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