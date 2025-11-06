В государственной лотерее «клава» 3 ноября был разыгран приз в размере 1 858 793 рубля. Крупно повезло участнику из Республики Башкортостан. О нем известно лишь, что счастливчик купил билет за 75 рублей в мобильном приложении лотереи.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что другой житель Башкирии стал лотерейным миллионером.