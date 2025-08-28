В январе – августе башкирские предприятия продали за рубеж 197 тыс. голов молодняка сельскохозяйственной птицы, сообщили в Россельхознадзоре по РБ. Из них 7,5 тыс. — куры-молодки, и 189,5 тыс. — суточные цыплята, утята и гусята. Основные экспортёры птицы — компании и ИП из Белебеевского, Бакалинского, Буздякского, Дюртюлинского районов.

За 8 месяцев 2024 года республиканские предприятия поставили за границу 132 тыс. голов птицы. Рост составил 49%.

Как сообщалось, тёплая зима текущего года позволила начать реализацию птицы раньше обычного — уже в феврале.

Напомним, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» реализуется в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство». Предполагается, что к 2030 году экспорт несырьевых неэнергетических товаров вырастет не менее чем на 70% к 2020 году, сообщал «Башинформ».