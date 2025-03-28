Инвесторы в Башкирии смогут выпускать консервированную продукцию

Новое инвестиционное предложение разработали для инвесторов, которые хотят вести бизнес в Башкирии. Они могут, в частности, производить овощные и фруктовые консервы. Объем вложений в такой проект оценивается в 226 млн рублей, это позволит создать 38 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Для создания производства подобрана площадка в Туймазинском районе, где развито производство сельхозпродукции. Кроме того, для потенциальных инвесторов подобрали пул потенциальных поставщиков сырья.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии построят еще один маслоэкстракционный завод.