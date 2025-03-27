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27 Марта , 19:32

В Башкирии построят ещё один маслоэкстракционный завод

glavarb.ru
Фото:glavarb.ru

В Башкирии появится ещё один маслоэкстракционный завод. Инвестиционный проект компании «Абсолют Альянс» с участием турецкого и китайского бизнеса сегодня, 27 марта, рассмотрели на «Инвестчасе» в Доме республики.

Объём инвестиций — около 7 млрд рублей. На заводе будут работать 320 человек. Будущее предприятие проектируется с цехами переработки и линиями розлива, помещениями для хранения сырья и готовой продукции, которую планируется отправлять прежде всего на отечественный и китайский рынки.

Инвесткомитет одобрил данный бизнес-план. Власти обязались предоставить проекту господдержку в виде возмещения части затрат инвестора на приобретение сельхозтехники и перерабатывающего оборудования.

Глава республики поручил минэкономразвития совместно с инвестором подобрать площадку для размещения предприятия.

Автор:Элина Ахметова
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