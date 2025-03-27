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27 Марта , 17:28

В Уфе пройдет аукцион по аренде старинной усадьбы

11 апреля 2025 года на электронной площадке (utp.sberbank-ast.ru) пройдет аукцион на право заключения договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда Уфы, сообщает управление земельных и имущественных отношений мэрии города.

На торги будет выставлен объект культурного наследия регионального значения «Восточный дом усадьбы Борисовых» по улице Октябрьской революции, 58/1 и 58/2.

Согласно условиям аукциона, арендатор в течение трех лет должен провести комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия: выполнить реставрацию и приспособить здание к современному использованию.

После оформления акта приемки выполненных работ для арендаторов будет установлена льготная арендная плата – один рубль за квадратный метр. Арендатор сможет использовать объект в качестве офиса, точки торговли или иных видов деятельности.

Ранее сообщалось, что в Уфе исторический дом выставлен на продажу за рубль. 

Автор:Сергей Николаев
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