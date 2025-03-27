В Башкирии построят придорожные объекты в Октябрьском и Месягутово

На «Инвестчасе» в Доме республики рассмотрены два новых проекта в сфере придорожной инфраструктуры. Компания «Гарант безопасности» планирует построить в Октябрьском многофункциональный сервисный комплекс с автозаправочной станцией — в черте города рядом с федеральной трассой М-5.

Инвестор намерен вложить в реализацию проекта 150 млн рублей: будут построены магазин автозапчастей и товаров первой необходимости, АЗС, пункт зарядки электротранспорта и автомойка. Это позволит создать 20 новых рабочих мест.

Компания «Газагропром» выступила с инициативой строительства в райцентре Дуванского района — Месягутово автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, с объёмом инвестиций 54,7 млн рублей.

По итогам обсуждения Инвестиционный комитет республики присвоил обеим проектам статус приоритетного. Администрации города и района помогут инвесторам с оформлением земельных участков.