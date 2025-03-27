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27 Марта , 22:44

В Башкирии частные дома подорожали за год на 9%

Домклик
Фото:Домклик

В Башкирии, по данным ресурса «Мир квартир» на середину марта, средняя стоимость индивидуальных домов с начала текущего года выросла на 4%, а с марта 2024 года — на 9%. Следует учитывать, что в мониторинг включены также дома в садовых товариществах.

В итоге средняя цена дома по региону составляет 6,3 млн руб. и равна цене средней уфимской квартиры на вторичном рынке.

Рынок оживился весной перед дачным сезоном, отмечают эксперты. Количество предложений увеличилось, на продажу выставлено много недорогих дач — это сказалось на довольно скромной цене и её росту ниже инфляции. Спрос и на дачи, и дома в населённых пунктах достаточно стабильный. Вырасти ему не даёт очень дорогая ипотека.

Автор:Элина Ахметова
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