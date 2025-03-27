Социальные предприятия Башкирии получат льготы по аренде госимущества

Новые льготы стали доступны в текущем году социальным предприятиям республики. Например, малые и средние предприятия из этой категории могут арендовать госимущество с применением коэффициента 0,01. По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии – министра земельных и имущественных отношений Натальи Полянской, которые приводит пресс-служба правительства РБ, это позволит создать комфортные условия для бизнеса и социально ориентированных НКО. Они смогут снизить финансовые затраты и сконцентрироваться на развитии своего дела.

Кроме того, социальные предприниматели, зарегистрированные в Башкирии, в текущем году смогут бесплатно разместить 2 вакансии на рекрутинговой платформе hh.ru. Для этого они должны состоять реестре. Меры поддержки социальных предпринимателей реализуются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Кроме того, социальным предпринимателям республики доступен весь спектр мер поддержки субъектов МСП (льготный лизинг, льготные условия гарантийной поддержки, кредиты, поручительства, помощь в разработке фирменного стиля, сертификации, обучающие мероприятия и др.). Сегодня Башкирия продолжает лидировать по количеству соцпредприятий – 613. Прием заявлений для предпринимателей, желающих получить или подтвердить этот статус, продолжается, о чем сообщал «Башинформ».