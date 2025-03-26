В Башкирии начались весенние полевые работы

В Башкирии первые предприятия приступили к полевым работам. Несколько хозяйств Стерлитамакского и Илишевского районов начали подкормку озимых зерновых культур и многолетних трав минеральными удобрениями. С этого агротехнического мероприятия и начинается новый полевой сезон. Следующий этап — закрытие влаги на полях, после чего проводят сам сев, рассказали в минсельхозе РБ. Таким образом, полевые работы в этом году начались на 2-3 недели раньше среднемноголетних сроков. На такой же срок опередил «норму» паводок.

Всего запланировано посеять 1,58 млн га зерновых культур. Площади с техническими культурами составят порядка 607 тыс. га.



Озимых зерновых под урожай текущего года посеяли 248 тыс. га. Ранее сообщалось, что больше 90% озимых культур пережили зиму в хорошем (128,7 тыс. га) и удовлетворительном (97,1 тыс. га) состоянии.