Работодатели Башкирии получат субсидии за трудоустройство лиц с ОВЗ

Компании республики, создающие рабочие места для людей с инвалидностью, могут получить субсидии в размере до 200 тыс. рублей за каждое рабочее место. Для этого на них должны быть трудоустроены инвалиды 1 и 2 групп, а также ветераны боевых действий, имеющие инвалидность. Данная работа ведется в рамках федерального проекта «Активные меры занятости» нацпроекта «Кадры», сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленары Ивановой, в республике уже эффективно действует региональная программа по созданию рабочих мест для инвалидов. В 2024 году созданы рабочие места для 133 человек. Теперь эта мера поддержки будет реализована и за счет федеральных средств.

Субсидию будет предоставлять работодателям Социальный фонд. С ее помощью можно будет компенсировать затраты на покупку оборудования, его монтаж и установку, оснащение рабочего места для инвалидов, работающих на дому. Для получения средств работодатели должны подать заявление и подтвердить затраты документами в течение 3 месяцев после трудоустройства сотрудника с ОВЗ. Сотрудник должен быть обеспечен работой на срок не менее 9 месяцев. Подробную информацию по вопросам оформления субсидий предоставят в кадровых центрах «Работа России».

Ранее «Башинформ» сообщал о рекордно низком уровне безработицы в Башкирии.