Премьер-министр Башкирии вступил в Союз машиностроителей России

Премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова приняли в Союз машиностроителей России.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, членский билет Андрею Назарову вручил индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех, заместитель председателя Союза машиностроителей России Анатолий Сердюков.

В правительстве отметили, что основной целью деятельности союза машиностроителей является формирование стратегии развития отрасли, участие в разработке механизмов активной государственной политики по поддержке отечественного машиностроительного комплекса, в том числе в области подготовки кадров.

Башкортостанское региональное отделение Союза машиностроителей России по итогам работы за 2024 год вошло в тройку лидеров в стране из 77 региональных отделений.