Объем вкладов россиян в банках вырос до 57,6 трлн рублей

Банк России сообщает о значительном притоке средств граждан в банки. После некоторого оттока в январе, в феврале они выросли на 1,9% (1,1 трлн рублей). Сейчас на счетах россиян в общей сложности находится 57,6 трлн рублей. В ЦБ считают, что это отчасти вызвано индексацией пенсий и детских пособий с 1 февраля.

Отмечается, что наиболее существенно вырос объем средств на срочных вкладах (+0,8 трлн рублей). Приток средств на текущие счета был существенно меньше (+0,2 трлн). Несмотря на снижение ставок по вкладам на 0,6% в феврале, такой способ сбережения остается популярным. Объем валютных средств вырос незначительно, всего на 14 млрд в рублевом эквиваленте за месяц. Некоторое оживление ипотечного рынка и сокращение объемов вводимого жилья привело к росту средств на эскроу-счетах (+166 млрд рублей), после снижения в январе.

Ранее «Башинформ» сообщал о принятии закона против кибермошенничества. При обнаружении подозрительных операций при снятии денег банки смогут ограничивать их.