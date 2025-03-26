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26 Марта , 12:39

Евразийскому музею кочевых цивилизаций в Башкирии выделили больше земли

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в распоряжение о предоставлении АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций» земельного участка в аренду без проведения торгов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Как отмечается в распоряжении руководителя республики, земля в аренду без проведения торгов выделяется для «реализации инвестиционного проекта «Создание Евразийского музея кочевых цивилизаций. Строительство визит-центра и пешеходной тропы на прилегающей территории объекта культурного наследия «Мавзолей Тура-хана» в Чишминском районе».

Согласно документу, АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций» выделят два земельных участка. Оба находятся на территории Еремеевского сельсовета. Площадь первого земельного участка с видом разрешенного использования «Культурное наследие» превышает 166,6 тысячи квадратных метров. Площадь второго участка с видом разрешенного использования «Историко-культурная деятельность» составляет более 56,3 тысячи квадратных метров.

Напомним, в первоначальной редакции распоряжения речь шла об одном земельном участке с видом разрешенного использования «Культурное развитие» площадью 195 тысяч квадратных метров.

Как сообщал ранее «Башинформ», 2 августа 2023 года Радий Хабиров дал старт строительству визит-центра будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций у мавзолея Тура-хана.

Строительство визит-центра «Тура-хан» — это первый этап строительства крупного туристического комплекса недалеко от столицы республики. Новый объект концептуально объединит несколько ключевых исторических памятников, в числе которых — золотоордынские каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека.

«К строительству Евразийского музея кочевых цивилизаций мы подходим как к научному, культурному, историческому и развлекательному объекту, — заявил тогда Радий Хабиров. — Мы хотим построить на этой территории большую туристическую зону, где каждый найдет для себя что-то новое, интересное. Это и СПА-отель, и Центр башкирской лошади с манежами для скачек, глэмпингом, ремесленной деревней. В нее войдёт и парк „Патриот“ и, конечно же, сам мавзолей — важнейший объект культурного наследия башкирского народа».

Справка

Мавзолей Тура-хана построен в XIV–XV веках на территории Чишминского района. Находится в 12 километрах на юго-запад от районного центра рядом с дорогой, ведущей от посёлка Чишмы в деревню Нижние Термы.

Надмогильный памятник построен из грубо обработанных камней. Основу его составляет прямоугольник размером 6,6 на 6 метров. На высоте 1,8 метра стены переходят в восьмигранную пирамиду и заканчиваются сводчатым куполом. У мавзолея есть небольшой прямоугольный пристрой, служивший входом. Толщина стен более метра, высота до купола — восемь метров.

Документальных сведений о Тура-хане история не сохранила. Некоторые историки считают, что это был чингизид (прямой потомок Чингисхана), который кочевал по Иртышу. Из-за распрей с родственниками он покинул Западную Сибирь и пришел в башкирские земли. По другой версии, Тура-хан был братом могущественного хана Басмана, власть которого распространялась на оба склона Южного Урала. Тура-хан жил зимой в Чертовом городище (ныне — район санатория «Зеленая роща» в Уфе) на берегу реки Караидель. А летом Тура-хан перебирался в район деревень Термы, где, собственно, и находится его мавзолей.

Автор:Галина Бахшиева
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