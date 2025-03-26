АПК «Алексеевский» внесли в программу приватизации госимущества Башкирии

АО Агропромышленный комплекс «Алексеевский», расположенный в Уфимском районе, внесли в прогнозный план приватизации государственного имущества Башкирии на 2024–2026 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Согласно постановлению правительства, на торги планируется выставить 99% акций предприятия, или более 1,46 млн ценных бумаг.

Впервые в плане приватизации «Алексеевский» оказался в 2017 году. Тогда планировалось продать небольшую часть акций для привлечения инвестиций в объеме 2-3 млрд рублей, сообщал ранее Башинформ.