В Башкирии сократится продолжительность посевной благодаря новой технике

Продолжительность посевной кампании-2025 в Башкирии серьезно сократится благодаря активному обновлению технического парка, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики. На предстоящие скоро весенние полевые работы выйдут на 250 почвообрабатывающих машин больше, чем в 2024 году. Этой весной на полях республики будут задействованы 11,2 тысячи почвообрабатывающих и 5 тысяч посевных агрегатов.

На сегодняшний день башкирские аграрии завершают подготовку сельхозтехники к новому полевому сезону. Завершен ремонт тракторных сцепок, зубовых борон и катков.

«На финишной прямой подготовка почвообрабатывающих и посевных машин. Текущая готовность тракторного парка превышает 90%», — подчеркнул вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Напомним, в Башкирии успешно действует программа обновления технического парка АПК, благодаря которой аграриям возмещают до 50% затрат на приобретение сельхозтехники. За последние шесть лет сельхозпроизводители региона получили более 8 млрд рублей субсидий.

Обеспечение сельского хозяйства отечественной техникой и оборудованием проходит в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал о планах на посевную-2025.