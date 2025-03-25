В Башкирии формируют дорожную карту развития Иглинского района до 2030 года

В Иглинском районе Башкирии под председательством премьер-министра Андрея Назарова прошло выездное совещание правительства. Оно было посвящено социально-экономическому развитию муниципалитета.

Андрей Назаров отметил положительную динамику развития района: рост среднемесячной заработной платы на 9,2% (до 63,4 тыс. рублей), почти двукратное снижение безработицы, положительное миграционное сальдо. Наряду с этим активно развивается социальная сфера: в Иглино открыта школа на 1100 учеников, построен социально-культурный центр в Улу-Теляке, создана модельная библиотека в селе Кудеевский, модернизировано освещение в райцентре, капитально отремонтировано 130 км дорог, за 2024 год на 8,8% выросло производство сельхозпродукции и др. Кроме того, район в прошлом году стал первым в республике по темпам роста инвестиций. В 2024 году они выросли в 2,3 раза, до 2,2 млрд рублей. Сейчас в районе реализуются 38 инвестпроектов на 43 млрд рублей. Андрей Назаров назвал район «крепким середнячком», об этом он написал в своем телеграм-канале.

В то же время району есть еще над чем работать. Значительная часть вопросов социально экономического развития Иглинского района находится на контроле Главы Башкирии Радия Хабирова. Это строительство и капремонт школ и детсадов в Охлебинино и Иглино, обеспечение школьными автобусами, реконструкция очистных сооружений, вопросы водоснабжения и газификации, и т. д. Среди обсуждавшихся первоочередных задач – расселение жителей 12 домов в Охлебинино в связи с возможным обрушением берега Белой.

Андрей Назаров рассказал об обновлении дорожной карты развития района, проект которой он поручил сформировать в ближайшие 10 дней. Она рассчитана до 2030 года и будет включать 140 мероприятий на общую сумму 25 млрд рублей. Кроме того, перед муниципалитетом поставлена задача – добиться реализации каждого третьего инвестиционного намерения, и вводить больше площадок для инвесторов. Хорошие возможности для этого открывает близость к столице республики.

Ранее «Башинформ» анонсировал встречу Андрея Назарова с предпринимателями Иглинского района.