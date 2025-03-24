В мэрии назвали дороги, которые будут ремонтировать летом

С наступлением тёплого сезона в Уфе продолжатся работы на улично-дорожной сети. Как сообщили в мэрии, в новом строительном сезоне запланированы работы на 22 участках общей протяжённостью 21,7 км.

Переходящие с прошлого года:

— подъезд к Комплексу гребного слалома от улицы Сельской Богородской (1,6 км),

— участок улицы Ленина от Кирова до Революционной (0,5 км),

— участок улицы Новомостовой от Валиди до Тукаева (200 м),

— подъезды к станции «Парковая».

Новые:

— дорога Федоровка — Елкибаево на участке от Радужной до Деловой (2025 — 2,35 км, 2026 — 2,35 км),

— в Нижегородке: улица Силикатная на участке от Рабочей до Большой Заливной и Большая Заливная от Силикатной до Большой Шерстомойной (0,52 км),

— проезд у здания «Транснефти» от проспекта Октября до Российской (0,3 км),

— улица Мокроусовская на участке от Геологов, 21 до Новой и улица Новая на участке от Мокроусовской до Новой, 36а (1,95 км),

— подъезд к поликлинике больницы № 9 в Затоне (200 м),

— мост через реку Юрмаш,

— подъезды и подходы к станции «Шакша».

Продолжатся реконструкции и капремонты:

- Шакшинского и арочного мостов,

- реконструкция улицы Пугачёва, 2 этап – 2,5 км,

- реконструкция улицы Рабкоров и строительство Высотной (1,5 км),

- строительство улиц Мечтателей и Генерала Кусимова (2,1 км),

- строительство улиц в микрорайоне Затон-Восточный (4,1 км),

- реконструкция улицы имени Города Галле (1,1 км),

- реконструкция улицы Октябрьской революции (1,3 км).