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24 Марта , 21:38

В мэрии назвали дороги, которые будут ремонтировать летом

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

С наступлением тёплого сезона в Уфе продолжатся работы на улично-дорожной сети. Как сообщили в мэрии, в новом строительном сезоне запланированы работы на 22 участках общей протяжённостью 21,7 км.

Переходящие с прошлого года:
— подъезд к Комплексу гребного слалома от улицы Сельской Богородской (1,6 км),
— участок улицы Ленина от Кирова до Революционной (0,5 км),
— участок улицы Новомостовой от Валиди до Тукаева (200 м),
— подъезды к станции «Парковая».

Новые: 
— дорога Федоровка — Елкибаево на участке от Радужной до Деловой (2025 — 2,35 км, 2026 — 2,35 км),
— в Нижегородке: улица Силикатная на участке от Рабочей до Большой Заливной и Большая Заливная от Силикатной до Большой Шерстомойной (0,52 км),
— проезд у здания «Транснефти» от проспекта Октября до Российской (0,3 км),
— улица Мокроусовская на участке от Геологов, 21 до Новой и улица Новая на участке от Мокроусовской до Новой, 36а (1,95 км),
— подъезд к поликлинике больницы № 9 в Затоне (200 м),
— мост через реку Юрмаш,
— подъезды и подходы к станции «Шакша».

Продолжатся реконструкции и капремонты:
- Шакшинского и арочного мостов,
- реконструкция улицы Пугачёва, 2 этап – 2,5 км,
- реконструкция улицы Рабкоров и строительство Высотной (1,5 км),
- строительство улиц Мечтателей и Генерала Кусимова (2,1 км),
- строительство улиц в микрорайоне Затон-Восточный (4,1 км),
- реконструкция улицы имени Города Галле (1,1 км),
- реконструкция улицы Октябрьской революции (1,3 км).

Автор:Элина Ахметова
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