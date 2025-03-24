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24 Марта , 22:32

Налоговая помогает санинспекторам контролировать торговлю

Роспотребнадзор по РБ
Фото:Роспотребнадзор по РБ

Структуры ФНС помогают коллегам вести надзор качества и безопасности в сфере торговли и общепита. Согласно законодательству, с 1 марта налоговая передаёт в Роспотребнадзор информацию о первых кассовых чеках новых предприятий. 

Как сообщили в РПН по РБ, на 17 марта было получено 700 таких чеков, по 320 проведены проверки. В результате выяснилось, что 140 предпринимателей открыли бизнес, не уведомляя Роспотребнадзор, что является обязательным условием. Работа без уведомления наказывается административными штрафами: ИП – 7-12 тыс. руб., компании от 24-48 тыс. руб. 

Ранее в РПН рассказали, где в Башкирии обитают самые опасные клещи.

Автор:Элина Ахметова
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