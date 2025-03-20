ЖК Tau House от ГК «Садовое кольцо» стал одним из лучших жилых комплексов-новостроек в РБ

Единый ресурс застройщиков России подвёл итоги самой масштабной в стране премии в области жилого строительства – Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК-2025». Уфимский проект Tau House от ГК Садовое кольцо» стал финалистом в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан».

Награждение состоялось в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в рамках «Российской строительной недели». В жюри вошли профессионалы рынка недвижимости, которые оценили номинантов по 133 параметрам: современные предпочтения покупателей, качество строительства, экономическая устойчивость, энергоэффективность, уровень благоустройства и другие критерии. Большое значение имели такие параметры, как комплексность строительства и озеленение территории.

«Создание гармоничной среды для жизни людей является основополагающей задачей нашей компании. Мы стремимся максимально бережно интегрировать новые объекты в городское пространство, сохраняя индивидуальность каждого места, и в этом нам помогают свежие идеи и современные технологии. Приятно, что наша работа была оценена по достоинству», ― прокомментировал коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.

Кстати, ГК «Садовое кольцо» запустила акции, благодаря которым можно приобрести квартиру в ЖК Tau House по выгодным условиям. Одна из них - «Вкладометр». До конца марта вместе с квартирой компания дает скидку в размере годовой суммы дохода, которую можно было бы получить, положив сумму первоначального взноса на депозит (сегодня это в среднем 20%).

А ещё до конца марта действует реферальная программа «Приведи друга»: в случае заключения сделки по рекомендации можно получить «спасибо» от девелопера в размере 150 тысяч.

ЖК Tau House находится всего в 6 км от исторического центра Уфы в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности есть все необходимое — от социальных до торговых учреждений. В радиусе одного километра находятся река Уфа и большой зеленый остров — Кошкин лес.

В проекте применены принципы построения вертикального города: на первом уровне комплекса расположены общественные пространства с торговой галереей и прогулочными зонами. Второй уровень — это закрытый контур с эксплуатируемой кровлей. На первых этажах разместились салоны красоты, инфраструктурные объекты, фитнес и фудкорт. На стилобате находятся детские игровые площадки, прогулочные и релакс-зоны.