erid:3apb1QrvkfDRVtcXAjYDGi87i3gqPFEvQKrGQAVsQuw2Z
Фото: ООО "Акрос РБ" | ООО "Акрос РБ"
20 Марта 2025, 11:37 (UTC+5)

Ростсельмаш открыл новый дилерский центр Акрос РБ при участии Главы региона

В рамках торжественного открытия 35-го юбилейного агропромышленного форума и выставки «Агрокомплекс» в Уфе состоялось значимое событие для аграрного сектора региона — запуск нового дилерского центра Акрос РБ, официального партнёра компании Ростсельмаш.

В режиме видеосвязи дал старт работе ремонтно-сервисного дилерского центра в Уфимском районе Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.  Директор департамента продаж Ростсельмаш Валерий Заболотный в своей приветственной речи подчеркнул многолетнее доверие местных сельхозтоваропроизводителей к компании:

«Уверен, что новый дилерский центр станет надёжным партнёром в обеспечении как новой техникой, так и запасными частями, сервисным сопровождением. Вместе мы внесём вклад в развитие сельского хозяйства и процветание Башкортостана».

Благодарность Главе Башкортостана за поддержку инвестиционных инициатив выразили Глава администрации Уфимского района Николай Ельников и директор Акрос РБ Артур Тимергалин. Последний акцентировал, что центр построен по стандартам Ростсельмаш и станет драйвером сервисного обслуживания в регионе.

В этот же день Ростсельмаш подписал соглашения о сотрудничестве с Минсельхозом Башкортостана. Компания предоставит сельскохозяйственным производителям республики дополнительную 5% скидку на выпускаемую технику. Подписи под документом поставили Ильшат Фазрахманов и первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса компании Ростсельмаш Алексей Швейцов.

За последние 6 лет темпы обновления сельхозтехники в Башкортостане выросли вдвое. Республиканская программа поддержки аграриев направила более 8 млрд рублей на модернизацию парка. Новый дилерский центр на площади 1,74 га — логичный шаг в этом процессе. Он включает выставочную площадку, учебную аудиторию для механизаторов, сервисные зоны и склады, что делает его ключевым хабом для сельхозпроизводителей.

Акрос РБ не только поставляет технику, но и специализируется на капитальном ремонте, поставке оригинальных запчастей и обучении кадров. Это особенно важно в условиях роста спроса на высокотехнологичные решения в АПК.

В этом году в рамках выставки Ростсельмаш представил энергоэффективный комбайн Т500, предназначенный для уборки зерновых в сложных условиях, и трактор 2400 с повышенной мощностью и адаптивным управлением.

Сергей Бержимостьян, руководитель ООО СХП «Рассвет», Дуванский район:

«Наше предприятие ООО СХП «Рассвет» четыре года работает в растениеводстве, обрабатывая 10 000 га. С первых дней мы выбрали технику Ростсельмаш, сотрудничая с дилером Акрос РБ. За это время самоходная косилка и комбайн F 2650 стали незаменимыми в заготовке кормов. Техника демонстрирует высочайшую надёжность даже в условиях интенсивной эксплуатации. Менеджеры Акрос РБ всегда оперативно реагируют на запросы, а руководство дилера идёт навстречу в решении нестандартных задач. Это позволило нам сконцентрироваться на развитии: сегодня мы строим животноводческий комплекс на 2200 голов. Проект реализуется при поддержке республики, и после его запуска планируем расширить растениеводство, закупив зерноуборочные комбайны Ростсельмаш».

Руководитель КФХ Николай Виденко, Кушнаренковский район:

«Наше партнёрство началось в 2018 году, и за это время мы неоднократно убедились в надёжности техники и профессионализме команды. В первый год работы приобрели комбайн VECTOR 410, который стал надёжным помощником в уборке урожая. В 2019 году пополнили парк трактором Ростсельмаш  2375, а в 2023 — сделали ставку на современный ACROS 550. Каждая единица техники доказала свою эффективность. Отдельно хочется отметить сервисную службу Акрос РБ. Специалисты всегда оперативно решают вопросы, дают грамотные консультации и помогают подобрать технику на максимально выгодных условиях. Уверен, что наше сотрудничество будет только укрепляться».

Реклама. ООО "Акрос РБ". ИНН 0276155643
