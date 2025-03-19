Новости Башкортостана и Уфы
81.49
-0.07
92.84
-0.34
61.4
+0.34
3+ °C
Облачно
Идеи - в делоСчастье - это вместеЗдоровый выбор
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Экономика
19 Марта , 10:56

«Башспирт» получил награду за экспорт АПК от Главы Башкортостана

АО «Башспирт» получила престижную награду «За вклад в развитие экспорта продукции АПК Республики Башкортостан и освоение новых рынков».

пресс-служба Главы Башкирии erid:3apb1QrvkfDRVtcUVbJctU8RjuGyTuYopgDanRrCnUcFN
erid:3apb1QrvkfDRVtcUVbJctU8RjuGyTuYopgDanRrCnUcFNФото:пресс-служба Главы Башкирии

Награду из рук Главы Республики Радия Хабирова в рамках торжественного открытия 35-го юбилейного агропромышленного форума и выставки «Агрокомплекс» принял генеральный директор АО «Башспирт» Раиф Абдрахимов, поблагодаривший руководство региона за поддержку.

– Для нас большая честь получить эту высокую оценку. Она стала результатом слаженной работы коллектива, доверия потребителей и внимания республики к развитию агропрома. Полученная награда — ещё один шаг к укреплению позиций бренда как на внутреннем, так и на международном рынках, – подчеркнул Абдрахимов.

Как отметили в компании, это событие стало очередным подтверждением лидерства «Башспирта» в агропромышленной отрасли. Ранее компания триумфально выступила на Международной выставке «Продэкспо-2025», где её продукция завоевала высшие награды: Гран-при, «Звезду Продэкспо», а также 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. Эксперты отметили безупречное качество напитков и мастерство башкирских производителей.

Кроме того, в 2024 году «Башспирт» установил рекорд, выпустив 5,7 млн дал алкогольной продукции, увеличив производство на 13%. Ключевым достижением стала экспансия на внешние рынки: экспорт за пределы Башкортостана достиг 66% от общего объёма продаж. Сегодня продукция «Башспирта» представлена в 89 регионах России, а география экспорта продолжает расширяться.

Форум, организованный Правительством и Минсельхозом Башкортостана при поддержке федерального Минсельхоза, собрал более 400 компаний из 40 регионов России и зарубежья. Мероприятие традиционно служит площадкой для демонстрации достижений АПК и заключения стратегических контрактов.

АО «Башспирт»
Фото:АО «Башспирт»
Реклама. АО «Башспирт». ИНН 0276100884
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru