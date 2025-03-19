«Башспирт» получил награду за экспорт АПК от Главы Башкортостана

Награду из рук Главы Республики Радия Хабирова в рамках торжественного открытия 35-го юбилейного агропромышленного форума и выставки «Агрокомплекс» принял генеральный директор АО «Башспирт» Раиф Абдрахимов, поблагодаривший руководство региона за поддержку.

– Для нас большая честь получить эту высокую оценку. Она стала результатом слаженной работы коллектива, доверия потребителей и внимания республики к развитию агропрома. Полученная награда — ещё один шаг к укреплению позиций бренда как на внутреннем, так и на международном рынках, – подчеркнул Абдрахимов.

Как отметили в компании, это событие стало очередным подтверждением лидерства «Башспирта» в агропромышленной отрасли. Ранее компания триумфально выступила на Международной выставке «Продэкспо-2025», где её продукция завоевала высшие награды: Гран-при, «Звезду Продэкспо», а также 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. Эксперты отметили безупречное качество напитков и мастерство башкирских производителей.

Кроме того, в 2024 году «Башспирт» установил рекорд, выпустив 5,7 млн дал алкогольной продукции, увеличив производство на 13%. Ключевым достижением стала экспансия на внешние рынки: экспорт за пределы Башкортостана достиг 66% от общего объёма продаж. Сегодня продукция «Башспирта» представлена в 89 регионах России, а география экспорта продолжает расширяться.

Форум, организованный Правительством и Минсельхозом Башкортостана при поддержке федерального Минсельхоза, собрал более 400 компаний из 40 регионов России и зарубежья. Мероприятие традиционно служит площадкой для демонстрации достижений АПК и заключения стратегических контрактов.