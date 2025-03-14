Совкомбанк заработал по МСФО 77 млрд рублей чистой прибыли за 2024 год

Выручка[1] выросла в 2 раза и составила 722 млрд рублей (395 млрд рублей в 2023 году). Рост обеспечили рекордные объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг.

Регулярная чистая прибыль[2] по сравнению с 2023 годом выросла на 19%, с 64 млрд рублей до 76 млрд рублей, при том, что ее рост был ограничен возросшими затратами на фондирование и операционными расходами.

Чистая прибыль снизилась на 19% по сравнению с 2023 годом и составила 77 млрд рублей (3,73 рублей на акцию), поскольку в 2023 году Банк получил значительные разовые доходы, отсутствующие в отчетном периоде. Также на прибыль повлияла единовременная отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг в связи с волатильностью на рынке.

Активы увеличились на 27% год к году и составили 4 трлн рублей на 31 декабря 2024 года за счет органического и неорганического роста.

Капитал вырос на 31% год к году, достигнув 390 млрд рублей с учетом субординированного долга в 57,8 млрд руб., 23,5 млрд рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года, и 11,5 млрд рублей, привлеченных от 51 тысячи инвесторов в ходе IPO в декабре 2023 г. Рентабельность акционерного капитала (ROE)[3] составила 26%.

Сергей Хотимский, Первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк»:

«Мы довольны результатами 2024 года. Снижение чистой прибыли после рекордного 2023 было ожидаемым, учитывая, что банк исторически не является бенефициаром роста ставок, и мы не могли рассчитывать на существенный результат от нерегулярных доходов на таком росте ставок. При этом мы существенно укрепили фундамент для дальнейшего роста, особенно с учетом завершения цикла повышения ставок. Ключевой задачей на 2025 год станет увеличение вклада LLM-моделей в ROE с 0,2% до 4%. Пришло время перейти от реализации десятков проектов к масштабному внедрению тысяч AI-инициатив, которые трансформируют повседневную работу всех подразделений банка».

В розничном сегменте Банк увеличил выручку на 71% год к году до 347 млрд рублей. Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 61% год к году до 1,3 трлн рублей.

В корпоративном сегменте Совкомбанк показал рост выручки на 83% до 257 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос на 26% год к году и составил 1,4 трлн рублей.

Казначейство показало рост выручки в 2,3 раза до 118 млрд руб. Портфель ценных бумаг вырос на 10% год к году до 613 млрд руб.

Совокупные премии страхового бизнеса выросли на 32% до 55 млрд руб. по сравнению с 2023 годом. Лизинговый портфель «Совкомбанк Лизинг» вырос на 47% до 84 млрд рублей год к году. Факторинговый портфель увеличился на 51% год к году.

Клиентская база Банка выросла до 10 млн активных клиентов на конец 2024 года благодаря успешному развитию розничного бизнеса, инновационным продуктам, таким как национальная система рассрочек «Халва», а также интеграции клиентов Хоум Банка. Розничная сеть насчитывает две тысячи офисов и 84 тыс. точек продаж в 79 регионах России. Число сотрудников Группы увеличилось на 24% и составило 36 тыс. человек на конец 2024 года.

Совкомбанк заключил соглашение об объединении бизнеса с ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – Хоум Банк). В октябре 2024 года была завершена операционная интеграция страховой группы Инлайф.

Московская биржа подтвердила коэффициент free-float акций Совкомбанк на уровне 10%. Акции SVCB включены в котировальный список первого уровня Московской биржи, входят в расчетные базы Индекса МосБиржи и Индекса МосБиржи IPO. Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня АА(ru) с прогнозом «стабильный».

[1] Процентные доходы + Комиссионные доходы + Доходы от небанковской деятельности

[2] Чистая прибыль без учёта единоразовых расходов

[3] Чистая прибыль за период / Усредненный капитал, исключая бессрочный субординированный долг