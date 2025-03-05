Вторник, 17 Марта 2026
|
Уфа
-8 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортПроисшествияКультураСВОих не бросаем
|Последние новости
Главная/Экономика
erid:3apb1QrvkfDRVtcNCSw2ErdScKPN52bLytcrZtgozsQtg
Фото: Оргкомитет Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» | предоставлено пресс-службой ПАО «Совкомбанк»
05 Марта 2025, 11:54 (UTC+5)

Совкомбанк принял участие в студенческом ИТ-чемпионате «Кибербезопасность в финансах»

Совкомбанк представил кейс в студенческом ИТ-чемпионате на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Перед участниками хакатона была поставлена задача обеспечения безопасной работы сотрудников при удаленном подключении.

Участники должны были предложить эффективное и инновационное решение, позволяющее минимизировать риски утечек данных при удаленной работе, адаптировать систему под различные уровни доступа сотрудников и обеспечить высокий уровень защиты информации при работе с корпоративными и личными устройствами.

ИТ-чемпионат для студентов продлился с декабря 2024 года по февраль 2025 в рамках Молодежной программы Уральского форума Банка России «Кибербезопасность в финансах». Сотрудники Совкомбанка принимали участие в работе жюри соревнования, оценивая решения команд и предоставляя экспертную обратную связь. 21 февраля состоялась финальная защита кейсов перед жюри и объявлены победители чемпионата.

По итогам чемпионата команды представили свои решения, демонстрируя высокий уровень знаний и профессиональных навыков в области кибербезопасности. В процессе оценки проектов учитывались такие важные аспекты, как техническая осуществимость предложенных решений, их актуальность для рынка и соответствие нормативным требованиям, а также степень инновационности и оригинальности подходов. Особое внимание жюри уделяло качеству презентации и способности участников аргументированно представлять и защищать свои идеи. С кейсом Совкомбанка успешно справились две команды из Екатеринбурга и Хабаровска.

«Для Совкомбанка важно поддерживать молодых специалистов и передавать им накопленный опыт, участвуя в развитии рынка информационной безопасности и информационных технологий в России. Поддержка таких мероприятий, как ИТ-чемпионат, позволяет не только выявить талантливых студентов, но и внести вклад в формирование будущего отрасли», — подчеркнул заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

Реклама. ПАО «Совкомбанк». ИНН 4401116480
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru