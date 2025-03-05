Совкомбанк принял участие в студенческом ИТ-чемпионате «Кибербезопасность в финансах»

Совкомбанк представил кейс в студенческом ИТ-чемпионате на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Перед участниками хакатона была поставлена задача обеспечения безопасной работы сотрудников при удаленном подключении.



Участники должны были предложить эффективное и инновационное решение, позволяющее минимизировать риски утечек данных при удаленной работе, адаптировать систему под различные уровни доступа сотрудников и обеспечить высокий уровень защиты информации при работе с корпоративными и личными устройствами.



ИТ-чемпионат для студентов продлился с декабря 2024 года по февраль 2025 в рамках Молодежной программы Уральского форума Банка России «Кибербезопасность в финансах». Сотрудники Совкомбанка принимали участие в работе жюри соревнования, оценивая решения команд и предоставляя экспертную обратную связь. 21 февраля состоялась финальная защита кейсов перед жюри и объявлены победители чемпионата.



По итогам чемпионата команды представили свои решения, демонстрируя высокий уровень знаний и профессиональных навыков в области кибербезопасности. В процессе оценки проектов учитывались такие важные аспекты, как техническая осуществимость предложенных решений, их актуальность для рынка и соответствие нормативным требованиям, а также степень инновационности и оригинальности подходов. Особое внимание жюри уделяло качеству презентации и способности участников аргументированно представлять и защищать свои идеи. С кейсом Совкомбанка успешно справились две команды из Екатеринбурга и Хабаровска.



«Для Совкомбанка важно поддерживать молодых специалистов и передавать им накопленный опыт, участвуя в развитии рынка информационной безопасности и информационных технологий в России. Поддержка таких мероприятий, как ИТ-чемпионат, позволяет не только выявить талантливых студентов, но и внести вклад в формирование будущего отрасли», — подчеркнул заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.