Совкомбанк принял участие в студенческом ИТ-чемпионате «Кибербезопасность в финансах»

Совкомбанк представил кейс в студенческом ИТ-чемпионате на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Перед участниками хакатона была поставлена задача обеспечения безопасной работы сотрудников при удаленном подключении.
Участники должны были предложить эффективное и инновационное решение, позволяющее минимизировать риски утечек данных при удаленной работе, адаптировать систему под различные уровни доступа сотрудников и обеспечить высокий уровень защиты информации при работе с корпоративными и личными устройствами.
ИТ-чемпионат для студентов продлился с декабря 2024 года по февраль 2025 в рамках Молодежной программы Уральского форума Банка России «Кибербезопасность в финансах». Сотрудники Совкомбанка принимали участие в работе жюри соревнования, оценивая решения команд и предоставляя экспертную обратную связь. 21 февраля состоялась финальная защита кейсов перед жюри и объявлены победители чемпионата.
По итогам чемпионата команды представили свои решения, демонстрируя высокий уровень знаний и профессиональных навыков в области кибербезопасности. В процессе оценки проектов учитывались такие важные аспекты, как техническая осуществимость предложенных решений, их актуальность для рынка и соответствие нормативным требованиям, а также степень инновационности и оригинальности подходов. Особое внимание жюри уделяло качеству презентации и способности участников аргументированно представлять и защищать свои идеи. С кейсом Совкомбанка успешно справились две команды из Екатеринбурга и Хабаровска.
«Для Совкомбанка важно поддерживать молодых специалистов и передавать им накопленный опыт, участвуя в развитии рынка информационной безопасности и информационных технологий в России. Поддержка таких мероприятий, как ИТ-чемпионат, позволяет не только выявить талантливых студентов, но и внести вклад в формирование будущего отрасли», — подчеркнул заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.