Работники промышленности получат доступ к 50 новым программам по безопасности труда

В 2025 году сотрудники предприятий нефтегазохимической, строительной и других отраслей смогут пройти обучение по 50 новым образовательным программам, направленным на снижение производственных рисков и повышение безопасности труда.

Инициатива, разработанная аккредитованным корпоративным университетом уфимского технологического холдинга НИПИ НГ ПЕТОН, охватывает ключевые направления: пожарную и промышленную безопасность, экологию, безопасность дорожного движения и другие. Это позволит организациям не только выполнить законодательные требования, но и минимизировать риски аварий, сократить затраты на компенсации и штрафы, а также повысить производительность труда.

Обучение в области охраны труда обязательно для всех предприятий. Согласно исследованиям, самыми опасными для жизни профессиями в России, по которым зарегистрировано наибольшее количество смертельных травм за год, считаются водитель автомобиля; монтажник; подсобный рабочий; электрогазосварщик; разнорабочий.

Регулярное повышение квалификации сотрудников способствует предотвращению несчастных случаев, снижению профессиональных заболеваний и укреплению репутации работодателей. Кроме того, грамотно подготовленные сотрудники работают эффективнее, что напрямую влияет на экономические показатели компаний.

Новые программы дополнят существующий образовательный портфель, который включает более 300 курсов — от профессиональной переподготовки до повышения квалификации. Обучение доступно в гибких форматах: очно, онлайн или на учебных полигонах института с инструкторами. Все результаты вносятся в реестр Минтруда и ФИС ФРДО, что гарантирует прозрачность процесса.

Эксперты подчёркивают: инвестиции в обучение персонала не только снижают операционные риски, но и способствуют карьерному росту сотрудников. Внедрение систем оценки помогает выявлять сильные стороны работников, корректировать их развитие и формировать кадровый резерв. Это особенно актуально в условиях быстро меняющихся технологий и требований рынка.