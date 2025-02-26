Новости Башкортостана и Уфы
80.97
0
94.08
0
65.94
-0.05
-4 °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Экономика
26 Февраля , 10:00

Работники промышленности получат доступ к 50 новым программам по безопасности труда

В 2025 году сотрудники предприятий нефтегазохимической, строительной и других отраслей смогут пройти обучение по 50 новым образовательным программам, направленным на снижение производственных рисков и повышение безопасности труда.

Инициатива, разработанная аккредитованным корпоративным университетом уфимского технологического холдинга НИПИ НГ ПЕТОН, охватывает ключевые направления: пожарную и промышленную безопасность, экологию, безопасность дорожного движения и другие. Это позволит организациям не только выполнить законодательные требования, но и минимизировать риски аварий, сократить затраты на компенсации и штрафы, а также повысить производительность труда.

Обучение в области охраны труда обязательно для всех предприятий. Согласно исследованиям, самыми опасными для жизни профессиями в России, по которым зарегистрировано наибольшее количество смертельных травм за год, считаются водитель автомобиля; монтажник; подсобный рабочий; электрогазосварщик; разнорабочий.

Регулярное повышение квалификации сотрудников способствует предотвращению несчастных случаев, снижению профессиональных заболеваний и укреплению репутации работодателей. Кроме того, грамотно подготовленные сотрудники работают эффективнее, что напрямую влияет на экономические показатели компаний.

Новые программы дополнят существующий образовательный портфель, который включает более 300 курсов — от профессиональной переподготовки до повышения квалификации. Обучение доступно в гибких форматах: очно, онлайн или на учебных полигонах института с инструкторами. Все результаты вносятся в реестр Минтруда и ФИС ФРДО, что гарантирует прозрачность процесса.

Эксперты подчёркивают: инвестиции в обучение персонала не только снижают операционные риски, но и способствуют карьерному росту сотрудников. Внедрение систем оценки помогает выявлять сильные стороны работников, корректировать их развитие и формировать кадровый резерв. Это особенно актуально в условиях быстро меняющихся технологий и требований рынка.

Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru