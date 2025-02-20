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20 Февраля , 12:07
Недвижимость

ГК «Садовое кольцо» показала свои проекты на выставке «ПроНедвижимость» в Уфе

19 февраля на площадке ВК «ЭКСПО» в Уфе состоялось открытие 32-го международного форума-выставки «УралСтройИндустрия» и выставки «ПроНедвижимость».  Одним из участников мероприятия стала группа компаний «Садовое кольцо». В экспозиции приняли участие более 80 компаний из 11 регионов России.

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Во время работы выставки ГК «Садовое кольцо» представила стенд, посвященный уфимским проектам, – Urman City, Tau House и Terle Park. Экспозицию осмотрела делегация во главе с заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Рустемом Газизовым. В нее вошли сенатор от республики Башкортостан Олег Голов, заместитель Председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Колунов, исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Артем Ковшов и другие.

ГК «Садовое кольцо» обустроила необычную зеленую зону, похожую на природный оазис, где каждый смог почувствовать себя жителем наших жилых комплексов, которые расположились в окружении ухоженного леса. Посетители стенда смогли ознакомиться со всеми актуальными предложениями и акциями и узнали о доступных ипотечных вариантах.

Группа компаний «Садовое кольцо» реализует масштабные проекты в Подмосковье, Уфе и Казани: создает жилые дома высокого качества и формирует комфортную городскую среду во всех регионах присутствия. В Уфе компания строит два жилых комплекса – Urman City, Terle Park. В 2024 году был введен в эксплуатацию жилой комплекс Tau House, а в 2023 году завершено строительство нескольких ЖК для обманутых дольщиков.

«Наша компания уделяет особое внимание современным требованиям при создании городских кварталов. Мы активно внедряем принципы устойчивого развития, используя экологически чистые материалы и энергоэффективные технологии, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Одним из ярких примеров является наш жилой комплекс Urman City. Концепция «эко-лофт» в нашем проекте является главной идеей, направленной на создание гармонии между природой и городской средой», ― прокомментировал коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.

Форум проходит при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 7 федеральных ассоциаций и союзов.

Увидеть стенд ГК «Садовое кольцо» и ознакомиться с выгодными предложениями гости форума смогут с 19 по 21 февраля.

ГК «Садовое кольцо»
ГК «Садовое кольцо»
ГК «Садовое кольцо»
ГК «Садовое кольцо»
Фото:ГК «Садовое кольцо»
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