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14 Февраля , 12:24
Недвижимость

ГК «Садовое кольцо» завершила стилобат во всех корпусах первой очереди ЖК Urman City

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Компания активно ведет монолитные работы в наземной части трех домов жилого комплекса бизнес-класса Urman City в Октябрьском районе Уфы. 

По первому корпусу готовность составляет 60%, по второму – 21%. Монолитные работы в третьем корпусе ведутся на уровне первых десяти этажей и выполнены на 7%. Также полностью закончены фундамент и монолит одного из двух запланированных паркингов первой очереди строительства. Готовность второго паркинга составляет 80%.

«Все наши проекты отвечают самым высоким стандартам качества. Urman City — это третий по счету проект ГК "Садовое кольцо", который мы реализуем в Уфе, столице региона. Сегодня его можно назвать нашим флагманом — в прошлом году Urman City стал первым уфимским проектом, заслужившим международное признание в Дубае, получив статус "Лучшего жилого комплекса Уфы". Urman City – это не просто место для жизни, но и символ современной городской среды, где сочетаются природа, комфорт и инновационные архитектурные решения», – отметил коммерческий директор ГК Анатолий Баталин

Urman City – это современный жилой комплекс бизнес-класса, строящийся в самом сердце лесного массива «Кошкин лес» в Октябрьском районе живописной части Уфы, рядом с озером Кашкадан и Непейцевским дендропарком. Жилой комплекс задуман как идеальное место для жизни в гармонии с природой и городом. Комплекс включает дома переменной этажности, выполненные в элегантном современном стиле.

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