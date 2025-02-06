В Уфе началось строительство нового ЖК «Свой берег»

ГК «АРХСТРОЙ ГРУПП» объявляет о начале строительства жилого комплекса «Свой Берег», который авторы проекта называют уникальным. Он расположен на живописном берегу старицы реки Белой, всего в 15-20 минутах от географического центра города. Девелопер отмечает, что проект оценят те, кто мечтает о гармонии природы с городским комфортом.

Примечательной особенностью жилого комплекса «Свой берег» выступает его расположение вблизи реки. Здесь будет своя набережная: проложат дорожки из брусчатки, установят беседки, скамейки, качели и декоративное освещение. Это не просто прогулочная зона – это живописное и безопасное пространство для жизни, общения и творчества.

Общедоступная территория в центральной части застройки будет выполнена в концепции «двор-парк». Предусмотрено размещение многофункциональных детских площадок с различными активностями. Тут будут и канатные дороги, и лазательные комплексы, и качели. Также запланированы элементы спортивной инфраструктуры: хоккейная коробка, каток, футбольная, баскетбольная, волейбольная площадки, воркаут, зона для большого тенниса, футбольное поле, памп-трек, скейт-трек.

Многочисленные парковки будут расположены за пределами дворов. Уже на первом этапе будет обустроено 714 машиномест.

Проект включает в общей сложности 26 кварталов, строительство будет идти поэтапно. На сегодняшний день уже началось возведение первой очереди — это три квартала общей площадью около 43,6 тыс. квадратных метров. На территории комплекса будет школа на 1200 мест и три детских сада. А пока строительство продолжается, Вас выручат существующие поблизости учебные заведения — школа и детский сад находятся всего в 500 м.

Опираясь на успешный опыт строительства жилого комплекса «Цветы Башкирии», где была реализована концепция среднеэтажной квартальной застройки переменной этажности с закрытыми дворами, «АРХСТРОЙ ГРУПП» вновь ставит безопасность и комфорт жителей на первое место. Эти принципы сохранятся и в «Своём Береге»: уютные дворы без машин станут пространством для отдыха и игр.