В Уфе состоялась рабочая встреча президента банка Уралсиб и главы Башкортостана

27 января состоялась рабочая встреча главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и председателя Наблюдательного совета, президента банка Уралсиб Евгения Когана. Стороны обсудили промежуточные итоги и дальнейшие планы сотрудничества.

«Для нас Башкортостан – домашний регион. Мы никогда об этом не забываем. У нас есть бессрочное соглашение о стратегическом партнёрстве, которое каждые три года мы дополняем дорожной картой с ключевыми целями», - подчеркнул президент Банка Уралсиб Евгений Коган.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил: «Мы с вами выстроили хорошее взаимодействие. Работаем эффективно, слышим друг друга».

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Банком и Республикой было подписано в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Каждые три года банк совместно с республикой разрабатывает план мероприятий – дорожную карту. Первая действовала с 2019 по 2021, вторая – с 2022 по 2024 гг.

Подводя промежуточные итоги участия Уралсиба в проекте «Жилищные строительные сбережения», исполнительный директор банка Марат Мамлеев сообщил, что за время действия программы организация выдала ипотечных кредитов на сумму порядка 180 млн рублей. Общий объём накоплений участников программы – около 800 млн рублей.

И.о. министра финансов Башкортостана Светлана Малинская отметила, что программа ЖСС остаётся привлекательной для жителей.

– Мы видим рост доверия к жилстройсбережениям и планируем развивать это направление совместно с банком, – добавила она.

Новая дорожная карта, которая будет действовать с 2025 по 2027 гг., предусматривает дальнейшее развитие программы «Жилстройсбережения», способствующей решению жилищного вопроса для тысяч семей в Башкортостане.

Стороны отметили, что продолжат развивать и проект «Карты жителя «Алга, Башкортостан», который объединяет в себе банковскую, транспортную и дисконтную карту, две программы лояльности, скидки и специальные предложения в магазинах-партнерах. Всего за время действия проекта было выпущено 360 тысяч таких карт.