Совкомбанк предлагает 24 месяца рассрочки на все покупки по «Халве»

1 ноября в Совкомбанке стартует акция «Чёрная пятница с Халвой». По ней можно совершать любые покупки в магазинах-партнерах с рассрочкой 24 месяца.

Для участия необходимо активировать* акцию «Чёрная пятница с Халвой» в мобильном приложении «Халва - Совкомбанк» или на странице акции. После активации можно приобретать товары и услуги с увеличенной рассрочкой 24 месяца в любых магазинах партнёров.

Акция продлится до 8 декабря 2024 года.

Информация о точных сроках, организаторе, правилах проведения Акции, количестве и условиях получения призов тут (раздел «Акции»).

* После регистрации в акции всем участникам на 30 дней бесплатно (при первичном подключении) предоставляется подписка «Халва.Десятка» с единым увеличенным сроком рассрочки 10 месяцев на все покупки в магазинах-партнёрах. Если базовый срок рассрочки в магазине-партнёре превышает 10 месяцев – к покупке применяется базовый срок. По истечении 30 дней Подписка автоматически ежемесячно продлевается – 399 руб./мес. (299 руб. для карт «Социальная Халва»). Отключение в любой момент в мобильном приложении.