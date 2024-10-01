Реализация программы «Башкирский домик» позволит создать 3 тысячи рабочих мест

В рамках инициативы «Башкирский домик» в республике планируется создание не менее 3 тыс. новых рабочих мест, увеличение доли малоэтажного строительства в общем объеме до 75% к концу десятилетия и улучшение жилищных условий не менее 20 тыс. семей. Программа будет финансироваться за счет средств частных инвесторов. Концепция развития малоэтажного жилищного строительства «Башкирский домик» на 2024-2030 годы обсуждалась на заседании правительства РБ. Об этом сообщается на сайте правительства.

По мнению и. о. премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, реализация предусмотренных концепцией мероприятий позволит не только дополнительно загрузить имеющиеся производственные мощности по выпуску строительных материалов, но и открыть новые предприятия по производству строительных конструкций. В настоящее время в структуре жилищного строительства 62,1% приходится именно на индивидуальное строительство.

Программа направлена на увеличение доли малоэтажного жилищного строительства в общем объеме ввода жилья. Предполагается использование новых технологий и современных строительных материалов, в том числе производимых на территории республики. Добиться исполнения целей и показателей концепции предполагается за счет вовлечения в оборот ранее не задействованных в жилищном строительстве земельных участков и развития инженерной и социальной инфраструктуры. Предполагается изучить опыт соседних регионов и до конца октября доработать концепцию.

Ранее «Башинформ» сообщал, что программа «Башкирский домик» была анонсирована Главой Башкирии Радием Хабировым в конце 2023 года.