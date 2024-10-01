Новости Башкортостана и Уфы
93.36
+0.14
103.65
-0.52
75.77
+2.21
17+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
1 Октября , 15:38

Реализация программы «Башкирский домик» позволит создать 3 тысячи рабочих мест

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В рамках инициативы «Башкирский домик» в республике планируется создание не менее 3 тыс. новых рабочих мест, увеличение доли малоэтажного строительства в общем объеме до 75% к концу десятилетия и улучшение жилищных условий не менее 20 тыс. семей. Программа будет финансироваться за счет средств частных инвесторов. Концепция развития малоэтажного жилищного строительства «Башкирский домик» на 2024-2030 годы обсуждалась на заседании правительства РБ. Об этом сообщается на сайте правительства.

По мнению и. о. премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, реализация предусмотренных концепцией мероприятий позволит не только дополнительно загрузить имеющиеся производственные мощности по выпуску строительных материалов, но и открыть новые предприятия по производству строительных конструкций. В настоящее время в структуре жилищного строительства 62,1% приходится именно на индивидуальное строительство.

Программа направлена на увеличение доли малоэтажного жилищного строительства в общем объеме ввода жилья. Предполагается использование новых технологий и современных строительных материалов, в том числе производимых на территории республики. Добиться исполнения целей и показателей концепции предполагается за счет вовлечения в оборот ранее не задействованных в жилищном строительстве земельных участков и развития инженерной и социальной инфраструктуры. Предполагается изучить опыт соседних регионов и до конца октября доработать концепцию.

Ранее «Башинформ» сообщал, что программа «Башкирский домик» была анонсирована Главой Башкирии Радием Хабировым в конце 2023 года.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru