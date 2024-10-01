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1 Октября , 14:10

Аграрии Башкирии застраховали будущий урожай на площади 280 тысяч га

правительство РБ
Фото:правительство РБ

Сельхозпроизводители Башкирии в 2024 году заключили 109 договоров страхования в области растениеводства. Аграрии застраховали 242 тыс. га зерновых культур, 9 тыс. га – технических культур, 14 тыс. га – зернобобовых культур, 15 тыс. га – масличных культур. Общая застрахованная площадь превысила 280 тыс. га, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

«Важно, что аграриям компенсируют до половины затрат на агрострахование из федерального и регионального бюджетов, – подчеркнул исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства РБ – министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Сумма господдержки в 2024 году составила 150,5 млн рублей. Когда неблагоприятные погодные условия повторяются практически ежегодно, агрострахование с государственной поддержкой – это необходимый инструмент обеспечения доходности сельхозпроизводства в регионе».

Как ранее сообщал «Башинформ», в 2024 году в Башкирии был введен режим ЧС в связи с гибелью посевов в результате переувлажнения почвы на фоне продолжительных дождей. Ряд хозяйств уже начали получать страховые выплаты из-за гибели посевов.

Глава Башкирии Радий Хабиров уделяет большое внимание поддержке агропромышленного комплекса, поскольку эта отрасль является основой экономики региона, обеспечивает занятость на селе и продовольственную безопасность.

«Наша управленческая команда нацелена на всестороннюю поддержку отрасли, – отметил Радий Хабиров в ходе встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. – В этом году мы успешно провели посевную кампанию. Погодные условия летнего сезона непростые, с большим количеством осадков. Но с учётом планомерной модернизации агропрома мы рассчитываем на хороший урожай.

Несмотря на капризы погоды, сельское хозяйство Башкирии динамично развивается. Об этом свидетельствуют данные, представленные в отчете правительства республики за последние 5 лет. За этот период производство сельхозпродукции выросло более чем на 40%, в 2023 году его объем превысил 225 млрд рублей. В республике неоднократно обновлялись тридцатилетние максимумы по сбору зерновых и зернобобовых культур. Продолжается технологическая модернизация отрасли. С 2019 года темпы приобретения техники и оборудования увеличились вдвое. Закуплено более 16 тыс. единиц техники на 56 млрд рублей.

Автор:Роман Якимчук
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