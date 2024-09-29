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29 Сентября , 19:43

В Башкирии ищут лотерейных миллионеров

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

«Национальная лотерея» разыграла сегодня 203 018 200 рублей в «Мечталлионе». По случаю дня рождения бренда выигрыши 106-го тиража были увеличены вдвое для обладателей 817 142 счастливых билетов. В том числе восьми участникам удалось стать миллионерами: их призы составят 2 млн рублей.

«По итогам тиража лотерея сообщает о поиске победителей-миллионеров в Челябинской, Смоленской, Мурманской, Нижегородской и Тульской областях, в Республике Башкортостан и в других регионах», — сообщили в пресс-службе лотереи.

Ранее владельцу мини-отелей из Башкирии мама подарила выигрышный лотерейный билет. 

Автор:Дарья Субботина
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