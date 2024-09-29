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29 Сентября , 09:39

В 2025 году маткапитал может вырасти до 854 тысячи рублей

Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году может вырасти до 646 тысяч рублей, а при рождении второго - до 854 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета ГД по соцполитике Екатерину Стенякину.

Напомним, в 2024 года размер выплат семьм с детьми составляет: 631 тысяч рублей при рождении первого ребенка и 833 тысяч рублей При рождении второго ребенка.

Программа материнского капитала действует в стране с 2007 года. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить на накопительную часть пенсии матери.

Автор:Альфия Аглиуллина
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