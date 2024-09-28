Установлена средняя рыночная стоимость жилья в Башкирии в IV квартале

Приказом минстроя России установлен новый показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в субъектах РФ на IV квартал 2024 года.

Согласно документу, размещенному на портале правовой информации, стоимость квадратного метра жилья в Башкирии составит 116 199 рублей. Этот показатель устанавливается для регионов ежеквартально. Он необходим для расчета субсидий, выделяемых гражданам, постоянно проживающим в республике и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Средства выделяются из федерального и республиканского бюджетов на строительство или приобретение жилья.

Как ранее сообщал «Башинформ», в III квартале средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья составляла 113 262 рубля.