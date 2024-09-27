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27 Сентября , 12:25

Власти России облегчили регионам бремя долгов

Правительство России освободило регионы от погашения части задолженности по бюджетным кредитам. В 2024 году субъекты РФ освобождаются от двух третей реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам.

Оставшаяся сумма будет списана в 2025 году. Высвободившиеся средства должны быть вложены в инфраструктурные проекты — строительство, в том числе транспортных магистралей, обновление коммунальных сетей и газификацию.

Решение принято по указанию главы государства — во время оглашения послания Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что считает необходимым снизить долговую нагрузку регионов.

Также уточнён порядок списания задолженности по бюджетным кредитам за счёт налоговых поступлений от инвестпроектов.

Автор:Элина Ахметова
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