В Уфе завершают создание транспортно-пересадочного узла станции Правая Белая

В ходе реализации проекта «Городская электричка» в Уфе асфальтируют подъездные пути от станции Правая Белая до набережной с обустройством транспортно-пересадочного узла (ТПУ), сообщает администрация Ленинского района столицы республики. Всего в рамках данного проекта РЖД обязались реконструировать 19 пассажирских платформ в границах Уфы.



Создание ТПУ необходимо для безопасного и удобного перераспределения пассажиропотоков между видами транспорта и направлениями движения. Для того, чтобы люди могли удобно воспользоваться общественным транспортом, выполнив пересадку или оставив свои автомобили на перехватывающих парковках.



Проект «Городская электричка» позволит разгрузить дороги и сократит время пассажиров в пути, улучшив связь между южной и северной частями города.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в этом году в Уфе благоустроят прилегающие территории 6 железнодорожных станций.