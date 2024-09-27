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27 Сентября , 23:15

В Уфе завершают создание транспортно-пересадочного узла станции Правая Белая

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

В ходе реализации проекта «Городская электричка» в Уфе асфальтируют подъездные пути от станции Правая Белая до набережной с обустройством транспортно-пересадочного узла (ТПУ), сообщает администрация Ленинского района столицы республики. Всего в рамках данного проекта РЖД обязались реконструировать 19 пассажирских платформ в границах Уфы.

Создание ТПУ необходимо для безопасного и удобного перераспределения пассажиропотоков между видами транспорта и направлениями движения. Для того, чтобы люди могли удобно воспользоваться общественным транспортом, выполнив пересадку или оставив свои автомобили на перехватывающих парковках.

Проект «Городская электричка» позволит разгрузить дороги и сократит время пассажиров в пути, улучшив связь между южной и северной частями города.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в этом году в Уфе благоустроят прилегающие территории 6 железнодорожных станций. 

Автор:Сергей Николаев
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