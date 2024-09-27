В план приватизации госимущества Башкирии включили два санатория

Постановлением правительства Башкирии в прогнозный план приватизации на 2024–2026 годы внесены два санатория и крупное предприятие АПК, находящиеся в собственности республики.

Планируется продать 100% долей ООО «Танып» (Аскинский район) стоимостью 470 млн рублей.

100% ООО «Ассы» (Белорецкий район) стоимостью 506 млн рублей;

48% — 708 277 штук акций АО «Агропромышленный комплекс «Алексеевский» (Уфимский район).

В Башкирии все республиканские санатории преобразованы из ГУПов в ООО для более эффективного управления.

АПК «Алексеевский» планировалось приватизировать для оптимизации производства ещё в 2023 году. Как компания работает после реорганизации, «Башинформ» рассказывал ранее.