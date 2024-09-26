В Уфе завершилось благоустройство двора четырех домов

В Октябрьском районе Уфы состоялось торжественное открытие обновленного двора на улице Набережной, 49, 51, 55 и 57. Придомовую территорию данных домов благоустроили в рамках реализации республиканской программы «».

По итогам комплексного ремонта двор заметно преобразился и стал комфортнее. Здесь обновили асфальтовое покрытие, построили новые тротуары, установили скамейки, урны, освещение и камеры видеонаблюдения. За счет расширения дороги увеличилось количество парковочных мест. Настоящим подарком для ребят стали детские и спортивные площадки.

Изюминкой двора стало граффити по мотивам башкирской легенды «Подснежник».

Программа «Башкирские дворики» стала наиболее масштабной по объему финансирования из бюджета республики. За период ее реализации с 2019 года в регионе было благоустроено 1326 дворовых территорий, объединяющих 2153 многоквартирных дома, на общую сумму 6,5 миллиарда рублей. В домах, дворы которых вошли в проект, проживают 400 тысяч человек. В 2024 году запланировано благоустройство еще 142 дворовых территорий на сумму 1 миллиард рублей.

В настоящее время часть дворов из плана 2024 года уже благоустроена и принята жителями, в других работы входят в завершающую фазу. Как и прежде, среди обязательных мероприятий – установка современных детских и спортплощадок с безопасным резиновым покрытием, обустройство парковочных зон, озеленение прилегающей территории, установка видеонаблюдения, наружного освещения и малых архитектурных форм.

«Каждый проект благоустройства двора проходит обсуждение с жителями, вносятся коррективы, – отметила и.о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова. – Это по-прежнему одна из самых востребованных программ, реализуемых в нашей республике».

Ранее сообщалось, что в Уфе сделан первый в 2024 году «башкирский дворик».