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26 Сентября , 18:47

В Уфе представят прорывные проекты в машиностроении

С 12 по 14 ноября 2024 года в Уфе пройдут значимые отраслевые события: Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка» и «Инновационный потенциал Уфы». Организаторами выступают правительство Республики Башкортостан, министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ, администрация Уфы и Башкирская выставочная компания.

Экспозиция выставок «Машиностроение» и «Металлообработка» будет развернута на площади свыше 7 000 кв. м и представит новейшие технологии в области станкостроения, металлообработки, роботизации и промышленной автоматизации. Участниками выставки станут промышленные предприятия в области производства станков, металлорежущего инструмента, дистрибьюторы заводов, поставщики металлообрабатывающего оборудования, разработчики и производители промышленных роботов, сварочного оборудования, комплектующих и расходных материалов, лизинговые компании, предприятия в сфере разработки и производства пневматических компонентов, промышленной автоматизации, инжиниринговые и IT-компании, резиденты индустриальных парков и ОЭЗ.

«На экспозиции будут представлены свыше 150 компаний, демонстрирующих свое оборудование в действии. Помимо этого, значительная экспозиция инновационных компаний будет представлена на выставке «Инновационный потенциал Уфы», где будут продемонстрированы последние достижения в области технологий и промышленных кластеров», – отметил заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Олег Тыщенко.

Ключевым событием форума станет пленарное заседание на тему: «Стратегия импортозамещения в современных условиях: прорывные проекты и точки роста». Федеральные и региональные эксперты обсудят ключевые направления развития отрасли в условиях экономических вызовов и поиска новых возможностей. В рамках форума также пройдет более 20 отраслевых треков, охватывающих темы межрегионального сотрудничества, промышленной роботизации, государственной поддержки машиностроения, подготовки кадров, внедрения новых технологий, а также вопросы развития промышленных кластеров и использования аддитивных технологий как альтернативы традиционному производству.

Форум завершится церемонией награждения победителей конкурса «100 лучших товаров России 2024», а также регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщина – директор года 2024». Среди участников выставки также пройдет конкурс на лучшие технологии и разработки.

Автор:Сергей Николаев
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