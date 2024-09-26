В Башкирии расчистку русла реки Дема завершат до 1 ноября

В Чишминском районе прошло выездное совещание по вопросу расчистки русла реки Дема на участке от деревни Новомихайловка до деревни Нижегородка в Уфимском районе. Об этом сообщил и.о. министра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» к работе приступили еще в 2022 году. На сегодняшний день подрядчиком работа по очистке русла реки от донных иловых отложений завершена.

Ведутся работы по перевозке иловых отложений и рекультивации территорий.

Общая протяженность расчищенных участков русел в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" составит 35 километров. Полную очистку реки Дема завершат до 1 ноября.

В результате этой серьезной работы повысится пропускная способность русла реки, улучшится ее санитарное состояние, а значит и качество воды. Оздоровление водного объекта позволит улучшить условия жизни 5,7 тысяч жителей республики.